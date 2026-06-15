La portada de La Región de este martes, 16 de junio

Los titulares de La Región del 16 de junio de 2026

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Los titulares de La Región del 16 de junio de 2026 | La Región

El incendio de Boborás revela el riesgo por los desbroces no realizados

El anuncio de la paz en Irán dispara el Ibex a su máximo histórico y baja el combustible

Begoña Gómez ante el juez

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Zapatero solicita más tiempo al juez para explicar el origen de sus joyas

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La Xunta propone una doble revisión a las preguntas de los exámenes de la PAU

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Los médicos en huelga anuncian que será indefinida después del verano

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La UCO revela que Cerdán ordenó al PSOE pagar viajes a la exfontanera Díez

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Certificado de calidad turística para 25 entidades y empresas ourensanas

España, incapaz de pasar del 0-0 ante la rocosa selección de Cabo Verde

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