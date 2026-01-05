La portada de La Región de este martes, 6 de enero

LOS TITULARES DE HOY
Estas son las noticias más destacadas de este martes, 6 de enero. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
Maduro denuncia ante el juez su secuestro y dice ser “inocente y decente”
Los magos de Oriente traen ilusión y regalos
El juez archiva la pieza de la Pokémon que investigaba al bipartito local
Infraestructuras, diálogo y futuro, en la carta ourensana a los Reyes Magos
Una mujer de Jaén, primera víctima del año 2026 de un crimen machista
Alemania recupera el servicio militar como refuerzo de sus Fuerzas Armadas
Condena a los diez ciberacosadores de Brigitte Macron
Ourense cerró 2025 con su mejor cifra de paro de diciembre en 16 años
Los ourensanos no gastan más de 16 euros de media en el Sorteo de El Niño
UNA TRADICIÓN MUY ESPERADA
Galería | Las Cabalgatas de Reyes Magos llenan de ilusión la provincia de Ourense
ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: martes, 6 de enero