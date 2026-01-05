La portada de La Región de este martes, 6 de enero

La portada de La Región de este martes

Estas son las noticias más destacadas de este martes, 6 de enero. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.

La portada de hoy

Maduro denuncia ante el juez su secuestro y dice ser “inocente y decente”

Los magos de Oriente traen ilusión y regalos

El juez archiva la pieza de la Pokémon que investigaba al bipartito local

Infraestructuras, diálogo y futuro, en la carta ourensana a los Reyes Magos

Una mujer de Jaén, primera víctima del año 2026 de un crimen machista

Alemania recupera el servicio militar como refuerzo de sus Fuerzas Armadas

Condena a los diez ciberacosadores de Brigitte Macron

Ourense cerró 2025 con su mejor cifra de paro de diciembre en 16 años

Los ourensanos no gastan más de 16 euros de media en el Sorteo de El Niño