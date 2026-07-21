La portada de La Región de este miércoles, 22 de julio

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Choque frontal de dos vehículos en Valdeorras

Julio Martínez ratifica ante el juez la gestión de Zapatero con Plus Ultra

El Gobierno aprueba la ley que aislará todavía más a los fumadores

El Tribunal Superior ratifica la condena a Jácome por humillar a una funcionaria

Cae la red criminal “El tren de Aragua”, con cinco detenidos, uno en Ourense

Dos mujeres más mueren víctimas de violencia machista, en Toledo y Málaga

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