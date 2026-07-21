La portada de La Región de este miércoles, 22 de julio

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Estas son las noticias más destacadas de este miércoles, 22 de julio. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región

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Estas son las noticias más destacadas de este miércoles, 22 de julio. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.

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Ourense pierde pisos turísticos por primera vez tras 10 años al alza

Choque frontal de dos vehículos en Valdeorras

Julio Martínez ratifica ante el juez la gestión de Zapatero con Plus Ultra

El Gobierno aprueba la ley que aislará todavía más a los fumadores

El Tribunal Superior ratifica la condena a Jácome por humillar a una funcionaria

Cae la red criminal “El tren de Aragua”, con cinco detenidos, uno en Ourense

Dos mujeres más mueren víctimas de violencia machista, en Toledo y Málaga

Cuba se queda sin uno de sus recursos base, al dejar Meliá de gestionar hoteles

El autobús de la selección fue obra de la ourensana UNVI

Rueda presenta el proyecto para completar la Ronda Este

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