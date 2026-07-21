LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este miércoles, 22 de julio
LOS TITULARES DE HOY
Estas son las noticias más destacadas de este miércoles, 22 de julio. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
Ourense pierde pisos turísticos por primera vez tras 10 años al alza
Choque frontal de dos vehículos en Valdeorras
Julio Martínez ratifica ante el juez la gestión de Zapatero con Plus Ultra
El Gobierno aprueba la ley que aislará todavía más a los fumadores
El Tribunal Superior ratifica la condena a Jácome por humillar a una funcionaria
Cae la red criminal “El tren de Aragua”, con cinco detenidos, uno en Ourense
Dos mujeres más mueren víctimas de violencia machista, en Toledo y Málaga
Cuba se queda sin uno de sus recursos base, al dejar Meliá de gestionar hoteles
El autobús de la selección fue obra de la ourensana UNVI
Rueda presenta el proyecto para completar la Ronda Este
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