La portada de La Región de este sábado, 12 de septiembre

Los titulares de La Región de este sábado, 12 de septiembre

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La Fiscalía Antidroga pide reforzar Ourense por el auge de los narcos

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Única dimisión por la crisis de Ceuta: el jefe de gabinete del delegado

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Fallece el pintor de Amoeiro Antón Pulido, referente de la cultura gallega

El turismo camina en Ourense hacia un año récord tras un verano excelente

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Los médicos convocan una huelga para octubre

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Extra Carballiño celebra San Cibrao

La revista Lecturas, para los lectores de La Región