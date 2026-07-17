La portada de La Región de este viernes, 17 de julio

La portada de La Región de este viernes.

Estas son las noticias más destacadas de este viernes, 17 de julio. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.

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Fallece el alcalde de Castrelo do Val, el socialista Vicente Gómez estaba a punto de cumplir 21 años de regidor

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