LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este viernes, 27 de marzo
LOS TITULARES DE HOY
Estas son las noticias más destacadas de este viernes, 27 de marzo. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
Buen tiempo y ocupación casi plena en la provincia durante la Semana Santa
Formación rural: Vilariño de Conso, escuela de pastores
Cuerpo releva a Montero como vicepresidente del Gobierno y Arcadi España asume Hacienda
Agrede a la médica de urgencias que acudió a prestarle atención, en Maceda
La Xunta incentiva la venta de bajos sin uso en Ourense para hacer vivienda
Aprobado el plan anticrisis, con la abstención del PP y el apoyo de Junts
Cinco años de cárcel y 10.000 euros de indemnización por violar a una amiga
Trump amenaza a Irán por rechazar la paz y a la OTAN por no apoyar la guerra
Polémica eutanasia: fallece la joven Noelia Castillo, tras dos años de lucha legal para conseguirlo
La Revista | José Suárez, el alaricano que fotografió el mundo
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