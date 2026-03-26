La portada de La Región de este viernes, 27 de marzo

Las portadas de La Región de este viernes, 27 de marzo.

Estas son las noticias más destacadas de este viernes, 27 de marzo. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.

La portada de La Región este viernes, 27 de marzo. | La Región

Buen tiempo y ocupación casi plena en la provincia durante la Semana Santa

Formación rural: Vilariño de Conso, escuela de pastores

Cuerpo releva a Montero como vicepresidente del Gobierno y Arcadi España asume Hacienda

Agrede a la médica de urgencias que acudió a prestarle atención, en Maceda

La Xunta incentiva la venta de bajos sin uso en Ourense para hacer vivienda

Aprobado el plan anticrisis, con la abstención del PP y el apoyo de Junts

Cinco años de cárcel y 10.000 euros de indemnización por violar a una amiga

Trump amenaza a Irán por rechazar la paz y a la OTAN por no apoyar la guerra

Polémica eutanasia: fallece la joven Noelia Castillo, tras dos años de lucha legal para conseguirlo

La Revista | José Suárez, el alaricano que fotografió el mundo