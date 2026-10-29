La portada de La Región de este viernes, 30 de octubre

Los titulares de La Región de este viernes, 30 de octubre.

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La subasta de los bienes de los Franco en Meirás alcanza los 500.000 euros

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Lagarde anuncia para el 7 de febrero su marcha de la presidencia del BCE

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Alfredo Conde: ""A chuvia eterna" evoca a Galicia da que vimos e chega á que padecemos"

La Revista Ramón Campos, el mago del audiovisual gallego