La portada de La Región de este viernes, 30 de octubre

ACCIDENTE DE TREN
Ascienden a 69 los fallecidos y más de 180 heridos en el choque entre un AVE y un Iryo en Toledo

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