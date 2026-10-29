LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este viernes, 30 de octubre
LOS TITULARES DE HOY
Estas son las noticias más destacadas de este viernes, 30 de octubre. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región
Fallos técnicos y humanos se unieron en la tragedia de Urda
El Auriense cae ante el Dépor en O Couto
Obras y nuevas normas llevan el descontrol al tráfico urbano de Ourense
Llamada de alerta del Banco de Alimentos ante la falta de existencias
La provincia se consolida como un referente turístico en senderismo
La subasta de los bienes de los Franco en Meirás alcanza los 500.000 euros
Lagarde anuncia para el 7 de febrero su marcha de la presidencia del BCE
Alfredo Conde: ""A chuvia eterna" evoca a Galicia da que vimos e chega á que padecemos"
La Revista Ramón Campos, el mago del audiovisual gallego
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