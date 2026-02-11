Zelenski convocará las elecciones cuando haya "seguridad"

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha reiterado que las elecciones podrán celebrarse en su paíse "cuando existan las garantías de seguridad" adecuadas para ello, al tiempo que ha asegurado que no utilizará la fecha en la que se cumplen cuatro años de la invasión rusa —el próximo día 24— para anunciar comicios.

Ha desmentido de este modo, a través de la agencia de noticias ucraniana, la información del diario Financial Times, según la cual el ucraniano estaría planeando celebrar conjuntamente las elecciones presidenciales y un referéndum sobre los acuerdos con Rusia, y que podría anunciarlo el día 24.

Elecciones en suspenso

Zelenski llegó al poder en las elecciones de abril de 2019 para un mandato de cinco años que se vio truncado por la decisión de Rusia de invadir militarmente su país en febrero de 2022. Desde 2024, por tanto, sigue al frente del país con el liderazgo prorrogado debido a la prohibición de celebrar elecciones que establece la ley marcial ucraniana.

Se trata de una cuestión, la suspensión de los comicios ucranianos, que parece preocupar sobremanera a ambos lados del estrecho de Bering, pues tanto Moscú como Washington incluyeron su celebración como uno de los 28 puntos de aquella primera versión de acuerdo de paz que se había dado a conocer el pasado 20 de noviembre. Tanto es así que Trump llegó a afirmar que "no hay democracia" en el país europeo; y Putin, que supera el cuarto de siglo en su poder tras recibir en 2024 un apoyo superior al 87%, utilizó su única rueda de prensa anual para anunciar que se abría a dejar de atacar Ucrania para que sus ciudadanos pudiesen acudir a votar.

En este contexto, Zelenski ya había anunciado que pediría informes sobre la posibilidad de convocar las elecciones a pesar de la guerra.

Las negociaciones

En paralelo, mientras las negociaciones siguen encalladas en lo relativo a la propiedad del Donbás —dado que Rusia reclama la soberanía de todo el este de Ucrania—, Zelenski llegó a plantear que fuese el pueblo ucraniano el que decidiese sobre el futuro de ese territorio, bien a través de un referéndum o bien a través de unas elecciones. No obstante, esta medida contó con el rechazo del Kremlin.

Por el momento, a pesar del importante paso de que las delegaciones rusa y ucraniana se sentasen a la misma mesa, el único acuerdo tangible ha sido la liberación de 157 prisioneros por cada bando.