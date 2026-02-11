Zelenski baraja celebrar las elecciones en mayo junto con un referéndum de paz

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, planea celebrar conjuntamente las elecciones presidenciales y un referéndum para ratificar cualquier acuerdo de paz con Rusia el próximo 15 de mayo, según el diario Financial Times.

Zelenski llegó al poder en las elecciones de abril de 2019 para un mandato de cinco años que se vio truncado por la decisión de Rusia de invadir militarmente su país en febrero de 2022. Con el liderazgo prorrogado desde 2024 debido a la prohibición de celebrar elecciones que establece la ley marcial ucraniana, el horizonte planteado por Estados Unidos de poner fin a la guerra antes del verano permitiría al estado europeo recuperar la normalidad democrática, al menos, en sus instituciones.

Además, se da la circunstancia de que parece que la suspensión de los comicios ucranianos de 2024 preocupa sobremanera a ambos lados del estrecho de Bering, pues tanto Moscú como Washington incluyeron su celebración como uno de los 28 puntos de aquella primera versión de acuerdo de paz que se había dado a conocer el pasado 20 de noviembre. Tanto es así que Trump llegó a afirmar que "no hay democracia" en el país europeo; y Putin, que supera el cuarto de siglo en su poder tras recibir en 2024 un apoyo superior al 87%, utilizó su única rueda de prensa anual para anunciar que se abría a dejar de atacar Ucrania para que sus ciudadanos pudiesen acudir a votar.

En este contexto, Zelenski —que ya había pedido informes sobre la posibilidad de convocar las elecciones a pesar de la guerra— estaría barajando comunicar el próximo día 24, justo cuando se cumplen cuatro años del inicio de la guerra, que el 15 de mayo se instalarán las urnas en su país.

Referéndum

En paralelo, mientras las negociaciones siguen encalladas en lo relativo a la propiedad del Donbás —dado que Rusia reclama la soberanía de todo el este de Ucrania—, Zelenski llegó a plantear que fuese el pueblo ucraniano el que decidiese sobre el futuro de ese territorio, bien a través de un referéndum o bien a través de unas elecciones. No obstante, esta medida contó con el rechazo del Kremlin.

Ahora, en este nuevo escenario en el que el presidente ucraniano podría estar estudiando convocar a la ciudadanía a votar en primavera, sobre su mesa se encuentra también la posibilidad de incluir otra urna con una consulta sobre los acuerdos de paz con Rusia.

Junto con la cuestión de seguridad para acudir a los centros electorales en caso de que la guerra no haya concluido en ese momento, existen también problemas logísticos derivados del desplazamiento de miles de ucranianos y de la ocupación de parte del territorio del país por las tropas rusas.

Por el momento, a pesar del importante paso de que las delegaciones rusa y ucraniana se sentasen a la misma mesa, el único acuerdo tangible ha sido la liberación de 157 prisioneros por cada bando.