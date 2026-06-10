LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este jueves, 11 de junio
LOS TITULARES DE HOY
Estas son las noticias más destacadas de este jueves, 11 de junio. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
Las aulas de Primaria de Ourense tendrán 2.000 alumnos menos en 2030
El calor regresa a Ourense con hasta 10 grados de subida en las temperaturas
Un informe sitúa la ciudad de Ourense entre las de menos espacios arbolados
Hallados huesos de niño en el poblado prerrománico de Vilamartín
El rector lamenta los errores de la PAU y plantea mejorar el proceso
Javier Vargas | Lección de Blues
Trump retoma los ataques a Irán tan solo un día después de anunciar la paz
La Fiscalía General del Estado admite dos reuniones con la fontanera de Ferraz
Arranca el Rally de Ourense, emitido en directo en Telemiño y en laregion.es
México y Sudáfrica inauguran hoy el Mundial más largo
1976: los Stones en Barcelona | Hoy hace 50 años que Jagger pidió un pasodoble para hacer historia del rock en España
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