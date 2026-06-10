La portada de La Región de este jueves, 11 de junio.

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La portada de La Región de este jueves, 11 de junio. | La Región

Las aulas de Primaria de Ourense tendrán 2.000 alumnos menos en 2030

El calor regresa a Ourense con hasta 10 grados de subida en las temperaturas

Un informe sitúa la ciudad de Ourense entre las de menos espacios arbolados

Hallados huesos de niño en el poblado prerrománico de Vilamartín

El rector lamenta los errores de la PAU y plantea mejorar el proceso

Javier Vargas | Lección de Blues

Trump retoma los ataques a Irán tan solo un día después de anunciar la paz

La Fiscalía General del Estado admite dos reuniones con la fontanera de Ferraz

Arranca el Rally de Ourense, emitido en directo en Telemiño y en laregion.es

México y Sudáfrica inauguran hoy el Mundial más largo

1976: los Stones en Barcelona | Hoy hace 50 años que Jagger pidió un pasodoble para hacer historia del rock en España