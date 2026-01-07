La portada de La Región de este jueves, 8 de enero

La portada de La Región de este jueves

La portada de hoy

El petróleo venezolano, de forma “indefinida” bajo el control de EEUU

Los tractores no dejarán la ciudad

El Supremo deniega que Ábalos acuda a la comisión en el Senado

La afiliación a la Seguridad Social continúa cayendo en el campo ourensano

Ilesos tras el fuego que quemó toda su casa en Taboadela mientras dormían

Los trabajadores de Mercadona, contra la represión de la empresa en Xinzo

La prohibición de bebidas energéticas, desde marzo para los menores de Galicia

El Barça arrolla al Athletic y espera rival en la final del torneo en Yeda (5-0)

Moncho Salgado se pone al frente del banquillo del Barbadás

El COB gana en Logroño y estará en la fase final (64-72)

Íñigo Errejón irá a juicio por la presunta agresión sexual a la actriz Elisa Mouliaá