La portada de La Región de este jueves, 8 de enero
Estas son las noticias más destacadas de este jueves, 8 de enero. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
El petróleo venezolano, de forma “indefinida” bajo el control de EEUU
Los tractores no dejarán la ciudad
El Supremo deniega que Ábalos acuda a la comisión en el Senado
La afiliación a la Seguridad Social continúa cayendo en el campo ourensano
Ilesos tras el fuego que quemó toda su casa en Taboadela mientras dormían
Los trabajadores de Mercadona, contra la represión de la empresa en Xinzo
La prohibición de bebidas energéticas, desde marzo para los menores de Galicia
El Barça arrolla al Athletic y espera rival en la final del torneo en Yeda (5-0)
Moncho Salgado se pone al frente del banquillo del Barbadás
El COB gana en Logroño y estará en la fase final (64-72)
Íñigo Errejón irá a juicio por la presunta agresión sexual a la actriz Elisa Mouliaá
