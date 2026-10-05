LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este martes, 6 de octubre
LOS TITULARES DE HOY
Estas son las noticias más destacadas de este martes, 6 octubre. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
Los españoles deciden el día 29 de noviembre
Pedro Sánchez: “Hay que elegir entre avanzar o la ola de la ultraderecha”
Alberto Núñez Feijoó: “Por fin España dirá lo que piensa, hablará la mayoría”
Copa del Rey: el Dépor será el rival del Auriense
Consello de la Xunta | Luz verde al refuerzo de la Atención Primaria con 644 nuevas plazas
Los sindicatos interfieren en la convocatoria y anuncian una huelga general
Vox expone sus condiciones para un futuro pacto con el PP, mientras la izquierda radical se mantiene dividida
El Gobierno frena la intermodal para cambiar el proyecto y oculta los plazos
El motorista que falleció el domingo iba sin casco, sin seguro y sin la ITV
El ultraderechista Bolsonaro vence a Lula en la primera vuelta en Brasil
Nobel de Medicina para tres médicos cuya obra impulsa la neurociencia
+Deporte | Los más jóvenes navegaron a toda vela en Castrelo de Miño
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