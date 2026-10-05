La portada de La Región de este martes, 6 de octubre.

Estas son las noticias más destacadas de este martes, 6 octubre. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.

La portada de La Región de este martes, 6 de octubre. | La Región

Los españoles deciden el día 29 de noviembre

Pedro Sánchez: “Hay que elegir entre avanzar o la ola de la ultraderecha”

Alberto Núñez Feijoó: “Por fin España dirá lo que piensa, hablará la mayoría”

Copa del Rey: el Dépor será el rival del Auriense

Consello de la Xunta | Luz verde al refuerzo de la Atención Primaria con 644 nuevas plazas

Los sindicatos interfieren en la convocatoria y anuncian una huelga general

Vox expone sus condiciones para un futuro pacto con el PP, mientras la izquierda radical se mantiene dividida

El Gobierno frena la intermodal para cambiar el proyecto y oculta los plazos

El motorista que falleció el domingo iba sin casco, sin seguro y sin la ITV

El ultraderechista Bolsonaro vence a Lula en la primera vuelta en Brasil

Nobel de Medicina para tres médicos cuya obra impulsa la neurociencia

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