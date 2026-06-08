La portada de La Región de este martes, 9 de junio

Los titulares de La Región de este martes, 9 de junio

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Los titulares de La Región de este martes, 9 de junio | La Región

Jornadas de hasta once horas, entre pulgas y moho en el club Descanso

El papa reprueba la polarización

El Icomos resta posibilidades a la candidatura de Ribeira Sacra a la Unesco

La construcción de piscinas privadas en Ourense crece a un ritmo de 260 al año

La flavescencia dorada extiende su amenaza en los viñedos ourensanos

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El fallido centro de parques naturales será sustituido por un bosque autóctono

El PP solicita la imputación de las hijas de Zapatero en el caso Plus Ultra

La Diputación eleva a 600.000 euros las ayudas a entidades de carácter social

La carretera entre Viana y A Gudiña incorporará carriles de adelantamiento

Borja Fernández renuncia a continuar como entrenador en la ascendida UD Ourense

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La Copa Deputación llevó el boxeo a la Praza Maior