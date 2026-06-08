LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este martes, 9 de junio
LOS TITULARES DE HOY
Estas son las noticias más destacadas de este martes, 9 de junio. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región
Jornadas de hasta once horas, entre pulgas y moho en el club Descanso
El papa reprueba la polarización
El Icomos resta posibilidades a la candidatura de Ribeira Sacra a la Unesco
La construcción de piscinas privadas en Ourense crece a un ritmo de 260 al año
La flavescencia dorada extiende su amenaza en los viñedos ourensanos
El fallido centro de parques naturales será sustituido por un bosque autóctono
El PP solicita la imputación de las hijas de Zapatero en el caso Plus Ultra
La Diputación eleva a 600.000 euros las ayudas a entidades de carácter social
La carretera entre Viana y A Gudiña incorporará carriles de adelantamiento
Borja Fernández renuncia a continuar como entrenador en la ascendida UD Ourense
La Copa Deputación llevó el boxeo a la Praza Maior
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