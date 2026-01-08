LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este viernes, 9 de enero
Estas son las noticias más destacadas de este viernes, 9 de enero. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
Los animales causan la mitad de los accidentes de tráfico en Ourense
La Xunta inicia en Ourense el proyecto para convertir bajos en viviendas
Muere al colapsar parte de su vivienda en Cartelle
Las celebraciones navideñas disparan los ingresos por gripe en Ourense
La Policía detiene a un ourensano por la agresión sexual a su sobrina de 7 años
La protesta de los agricultores contra Mercosur se extiende por toda la UE
El Gobierno de Venezuela pone en libertad a cinco presos españoles
Esquerra pacta con Sánchez 4.700 millones más para Cataluña
El Madrid apea al Atlético y se cita con el Barcelona en la final del domingo
Roberto Fernández, descubrindo os segredos da lonxevidade en Galicia
PODCAST Y VÍDEO
EL PRIMER CAFÉ | Jueves, 8 de enero
El chavismo sigue intacto
CARTAS AL DIRECTOR
Bocadillos de Don Bosco en Ourense
"AMBICIÓN DIPLOMÁTICA"
Macron defiende que Europa se arme contra “el vasallaje”