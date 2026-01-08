La portada de La Región de este viernes, 9 de enero

Los titulares de La Región de este viernes, 9 de enero

Estas son las noticias más destacadas de este viernes, 9 de enero. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.

Los titulares de La Región de este viernes, 9 de enero | La Región

Los animales causan la mitad de los accidentes de tráfico en Ourense

La Xunta inicia en Ourense el proyecto para convertir bajos en viviendas

Muere al colapsar parte de su vivienda en Cartelle

Las celebraciones navideñas disparan los ingresos por gripe en Ourense

La Policía detiene a un ourensano por la agresión sexual a su sobrina de 7 años

La protesta de los agricultores contra Mercosur se extiende por toda la UE

El Gobierno de Venezuela pone en libertad a cinco presos españoles

Esquerra pacta con Sánchez 4.700 millones más para Cataluña

El Madrid apea al Atlético y se cita con el Barcelona en la final del domingo

Roberto Fernández, descubrindo os segredos da lonxevidade en Galicia