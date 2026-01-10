LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este domingo, 11 de enero
LOS TITULARES DE HOY
Estas son las noticias más destacadas de este domingo, 11 de enero. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
El campo dice basta y toma la A-52: “O pacto de Mercosur é a ruína”
El servicio del AVE a Madrid, cada vez peor en calidad y en tiempo
El PP promete una financiación “justa y solidaria” para las autonomías
Donald Trump quiere Groenlandia “por las buenas o por las malas”
El COB se agiganta en el derbi contra el Obradoiro en un Pazo lleno (96-93)
Cae el Arenteiro con el Lugo (0-2) y el Ourense CF en Ponferrada (2-0)
Vida | A Librería Tanco prepárase para celebrar o seu 75 aniversario, o vindeiro ano, da man de Moncho Martínez
