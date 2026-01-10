La portada de La Región de este domingo, 11 de enero

La portada de La Región de este domingo
La portada de La Región
El campo dice basta y toma la A-52: “O pacto de Mercosur é a ruína”

El servicio del AVE a Madrid, cada vez peor en calidad y en tiempo

El PP promete una financiación “justa y solidaria” para las autonomías

Donald Trump quiere Groenlandia “por las buenas o por las malas”

El COB se agiganta en el derbi contra el Obradoiro en un Pazo lleno (96-93)

Cae el Arenteiro con el Lugo (0-2) y el Ourense CF en Ponferrada (2-0)

Vida | A Librería Tanco prepárase para celebrar o seu 75 aniversario, o vindeiro ano, da man de Moncho Martínez

