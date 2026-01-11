LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este lunes, 12 de enero
LOS TITULARES DE HOY
Estas son las noticias más destacadas de este lunes, 12 de enero. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
El FC Barcelona, campeón de la Supercopa tras ganar (3-2) al Real Madrid
El frío hace mella y ya se ha cobrado 17 víctimas este invierno
Feijóo reformará la ley para evitar que Pedro Sánchez “esquive la justicia”
Los tractoristas despejan la A-52, pero seguirán con sus movilizaciones
El año 2025 cerró como tercero más emprendedor de la década en Ourense
Carballiño supera oficialmente los 15.000 habitantes por el bum latino
La UD Ourense gana al Salamanca, rival en la lucha por el ascenso (1-0)
El Barbadás firma tablas con el Lugo B (1-1) y el Barco cae en Somozas (1-0)
Lorenzo González, Alma Llanera: Los venezolanos en la provincia apoyan una transición pacífica
Trump, ahora a por Cuba: “Lleguen a un acuerdo antes de que sea muy tarde”, avisa
Contenido patrocinado
También te puede interesar
LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este lunes, 12 de enero
SECTOR PRIMARIO DE OURENSE
Largas colas y otras incidencias en los desvíos por la tractorada en la A-52
Lo último
Amor y desamor
ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: lunes, 12 de enero
IN EXTREMIS
Etien salva los muebles para el Cented (1-1)