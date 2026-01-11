La portada de La Región de este lunes, 12 de enero

La portada de La Región

El FC Barcelona, campeón de la Supercopa tras ganar (3-2) al Real Madrid

El frío hace mella y ya se ha cobrado 17 víctimas este invierno

Feijóo reformará la ley para evitar que Pedro Sánchez “esquive la justicia”

Los tractoristas despejan la A-52, pero seguirán con sus movilizaciones

El año 2025 cerró como tercero más emprendedor de la década en Ourense

Carballiño supera oficialmente los 15.000 habitantes por el bum latino

La UD Ourense gana al Salamanca, rival en la lucha por el ascenso (1-0)

El Barbadás firma tablas con el Lugo B (1-1) y el Barco cae en Somozas (1-0)

Lorenzo González, Alma Llanera: Los venezolanos en la provincia apoyan una transición pacífica

Trump, ahora a por Cuba: “Lleguen a un acuerdo antes de que sea muy tarde”, avisa