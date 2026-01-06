LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este miércoles, 7 de enero
Estas son las noticias más destacadas de este miércoles, 7 de enero. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
El primer premio, de paso en Ourense
La tractorada sigue en las calles
León XIV clausura el Jubileo con una llamada a la humildad
Trump acusa a Maduro de tener cámaras de tortura en Venezuela
El corredor ferroviario entre Ourense y Lugo, aún en obras en 2026
Electrodomésticos y pequeños perfumes, gran objetivo de los ladrones en Navidad
Sandiás despide a Guillermo, el joven fallecido durante el incendio de Suiza
El Museo Galego do Entroido continúa cerrado en Xinzo a un mes de las fiestas
El COB regresa al torneo de Copa para probarse hoy ante el Logrobasket
Barcelona y Athletic se miden en el inicio de la Supercopa de España en Arabia
El Poio, el mejor en el derbi que le enfrentó al Ourense Ontime en Os Remedios
El rey Felipe VI reivindica “un orden global basado en normas”
DIPUTACIÓN DE OURENSE
El programa de Termalismo Social en Ourense: plazos y cómo solicitarlo