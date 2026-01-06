La portada de La Región de este miércoles, 7 de enero

La portada de La Región de este miércoles

Estas son las noticias más destacadas de este miércoles, 7 de enero.

El primer premio, de paso en Ourense

La tractorada sigue en las calles

León XIV clausura el Jubileo con una llamada a la humildad

Trump acusa a Maduro de tener cámaras de tortura en Venezuela

El corredor ferroviario entre Ourense y Lugo, aún en obras en 2026

Electrodomésticos y pequeños perfumes, gran objetivo de los ladrones en Navidad

Sandiás despide a Guillermo, el joven fallecido durante el incendio de Suiza

El Museo Galego do Entroido continúa cerrado en Xinzo a un mes de las fiestas

El COB regresa al torneo de Copa para probarse hoy ante el Logrobasket

Barcelona y Athletic se miden en el inicio de la Supercopa de España en Arabia

El Poio, el mejor en el derbi que le enfrentó al Ourense Ontime en Os Remedios

El rey Felipe VI reivindica “un orden global basado en normas”