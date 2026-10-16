La portada de La Región de este sábado, 17 de octubre

Los titulares de La Región de este sábado, 17 de octubre

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La Xunta rebaja tramos del IRPF y el impuesto por compra de vivienda

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La revista Lecturas, para los lectores de La Región