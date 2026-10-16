LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este sábado, 17 de octubre
LOS TITULARES DE HOY
Estas son las noticias más destacadas de este sábado, 17 octubre. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región
La Xunta rebaja tramos del IRPF y el impuesto por compra de vivienda
Hasta 300 razones para cambiar de coche
El calor congela las ventas de ropa: “No se vende ni de verano ni invierno”
El forense descarta que las lesiones de un bebé ourensano fuesen accidentales
El terremoto de el Bierzo sacudió el Oriente ourensano: “Se movía la cama”
Dimite la portavoz del PSOE Montse Mínguez, cuya pareja posee 30 inmuebles
Los personalismos frustran la alianza de la izquierda alternativa al PSOE
El COB cae ante el líder de la liga (79-83)
Extra Alimentarse bien, una prioridad
La revista Lecturas, para los lectores de La Región
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Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy viernes, 16 de octubre
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