El electorado español en el exterior, terreno de conquista política

El panorama político español vive un otoño frenético. Con la convocatoria oficial de las Elecciones Generales fijadas para el próximo 29 de noviembre de 2026, los principales partidos políticos y líderes de comunidades autónomas han pisado el acelerador en sus agendas interiores y exteriores. El objetivo prioritario: movilizar el estratégico e impredecible voto del Censo de Electores Residentes Ausentes (CERA), previsiblemente potenciado tras la supresión del voto rogado y la expansión de la "ley de nietos".

Aunque la participación real a través del CERA, históricamente dista mucho de ser masiva, el estrecho margen con el que se deciden los últimos escaños en varias circunscripciones y el hecho que sea el último en escrutarse, lo convierte en "estratégico" y cualquier desplazamiento internacional de un líder político es objeto de debate y fiscalización minuciosa. En el último año y especialmente en los últimos meses, los presidentes autonómicos y representantes de los partidos de la oposición han fijado sus prioridades en el continente americano y europeo, desarrollando agendas de largo recorrido con el objetivo de mantener encuentros con sus diásporas.

Sin embargo, esta ofensiva exterior se topa este año con un vuelco de última hora en los tribunales. El Tribunal Supremo suspendía el pasado septiembre, de forma cautelar, el derecho al voto de 163.020 ciudadanos del exterior inscritos en el censo CERA, suspensión que ratificaba un mes después.

La problemática jurídica radica en la forma en que se acreditó la nacionalidad. El alto tribunal asegura que con la suspensión cautelar lo que busca es proteger la "pureza y limpieza del censo" ante las dudas sobre las instrucciones administrativas dadas para conceder la ciudadanía "sin acreditar de forma fehaciente el exilio de los antepasados". El golpe para la diáspora es total: el Tribunal Constitucional rechazó admitir a trámite los recursos contra la medida y, salvo que obtengan una certificación consular individual expresa que acredite que sus abuelos huyeron por motivos políticos o de orientación sexual, miles de nacionalizados se pueden quedar sin papeleta el 29N, a pesar de que muchos de ellos ya habían votado en procesos electorales anteriores.

El embrollo administrativo ha escalado al punto de que los Ministerios de Justicia y Exteriores remitían al Tribunal Supremo el pasado miércoles, el listado de más 160.000 personas, después de que Supremo les hubiera requerido al Gobierno la relación nominal de los afectados. El resultado es que, previsiblemente ,solo podrán votar unos 901, los que habrían podido acreditar su condición de exiliados.

Adrián Barbón: Impulso a la "Asturianía" en el Río de la Plata

En pleno estallido de este conflicto censal, el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, desplegó una intensa gira institucional por Argentina y Uruguay. El motivo de este viaje fue la celebración en Buenos Aires del V Congreso Mundial de Asturianía, que primera vez en la historia se celebraba fuera de las fronteras asturianas.

Durante su estancia, Barbón defendió el voto de los españoles nacionalizados bajo la Ley de Memoria Democrática, y mantuvo numerosos encuentros, visitas a las colectividades locales en los centros asturianos de Buenos Aires y Lanús, además de desplazarse a Montevideo para entrevistarse con autoridades locales de Uruguay. El ejecutivo asturiano defendió la necesidad del viaje para coordinar las políticas de emigración y retorno de emigrantes y descendientes de segunda y tercera generación.

Previamente, entre el 20 y el 25 de abril de 2026, el presidente del Principado de Asturias, encabezó un viaje institucional y comercial a México, el primero desde que es presidente, en el que mantuvo reuniones con la principal patronal mexicana y diversos empresarios para captar inversiones hacia Asturias, abrir nuevos canales de negocio y fortalecer el comercio bilateral. La agenda institucional de Barbón, también incluyó encuentros con la comunidad asturiana y sus descendientes en el país y visitas al Centro Asturiano de México, al asilo del Hospital Español y al Ateneo Español de México, además de participar en el festival "Señardá" celebrado en la Hacienda de los Morales.

María Chivite: Cooperación en Perú y lazos institucionales en Buenos Aires

Por su parte, la presidenta de la Comunidad Foral de Navarra, María Chivite, ha estado desarrollando durante la última semana de octubre, una ruta internacional en Perú y Argentina. La primera parte del viaje ha estado marcada por la cooperación al desarrollo, con visitas sobre el terreno a diversos proyectos e infraestructuras sociosanitarias financiadas con fondos de la administración navarra en territorio peruano.

La segunda fase de su itinerario se trasladó a Buenos Aires, donde la agenda de la presidenta concentró reuniones con la delegación diplomática española y encuentros oficiales con los representantes de las Casas Navarras en Argentina. El viaje de Chivite ha generado un cruce de reproches en el Parlamento de Navarra, donde los grupos de la oposición han registrado peticiones de información y preguntas parlamentarias para fiscalizar detalladamente los costes y los objetivos institucionales de la comitiva foral en el país austral, que concentra el mayor volumen de residentes de origen navarro en el exterior.

Alfonso Rueda: Cita con la diáspora gallega de Brasil en noviembre

En cuanto al presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, encabezará la delegación autonómica que participará en el XIV Pleno del Consello de Comunidades Galegas, órgano de representación de la colectividad que se reunirá en Río de Janeiro (Brasil) los días 7 y 8 de noviembre, tras una década sin celebrarse en el exterior, ya que el último que tuvo lugar fue en Cuba en 2016.

Y aunque este encuentro estaba programado y diseñado desde hace meses, respondiendo al calendario ordinario de reuniones que el gobierno gallego mantiene con la diáspora, entidades, y centros gallegos repartidos por todo el mundo, la cita de Brasil significará el regreso de Rueda a suelo americano tras un 2026 sin desplazamientos al continente. Donde si estuvo el presidente de Galicia fue en Europa. Los pasados 14 y 15 de marzo se desplazó a Suiza, donde residen unos 41.000 gallegos. Esta fue su única cita presencial, aunque las hubo telemáticas, con la emigración gallega en los últimos doce meses.

En 2025, el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, si visitó Argentina y Uruguay para presentar la Estrategia Galicia Retorna en Buenos Aires y Montevideo.

Marga Prohens y Fernando Clavijo: Los archipiélagos miran hacia América

La vocación atlántica de las comunidades insulares también ha dejado huella en la agenda de viajes de este año. La presidenta de las Islas Baleares, Marga Prohens, realizó del 16 al 24 de marzo de 2026 viaje en la República Dominicana y Puerto Rico. El motivo fue presidir el 26º Pleno del Consejo de Comunidades Baleares en el Exterior en Santo Domingo. Prohens aprovechó el encuentro para fiscalizar el estado de los centros regionales y, paralelamente, mantuvo una intensa agenda corporativa con el potente sector hotelero balear radicado en el Caribe.

Por su parte, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, fijó su mirada en el cono sur americano del 18 al 23 de junio de 2026. Su periplo comenzó en Uruguay con motivo de los actos del 300 aniversario de la fundación de Montevideo (de origen histórico canario) y concluyó en Argentina. En Buenos Aires, Rosario y La Plata, Clavijo centró sus compromisos en la firma de acuerdos sociosanitarios específicos para dar soporte asistencial y ayudas directas a la colonia canaria en el exterior, un sector del electorado estratégico para el archipiélago.

Díaz Ayuso y Salvador Illa: La proyección económica y la reconstrucción en Bruselas

La pugna exterior no se limita a las comunidades de mayor emigración histórica. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, estuvo de viaje oficial en México del 18 al 22 de abril pasados. Anteriormente, su otro gran desplazamiento internacional del año fue a Nueva York (Estados Unidos), donde estuvo del 12 al 16 de marzo de 2026. Ambas giras internacionales se centraron en la promoción económica de la región, la captación de inversores extranjeros y el fortalecimiento de lazos culturales con la comunidad hispana.

Por su parte, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha desplegado una intensa hoja de ruta internacional en los últimos meses. Tras realizar giras de calado económico a California del 11 al 16 de mayo y a Vietnam y Singapur del 25 al 30 de julio para buscar inversiones, Illa concentró sus esfuerzos de este último mes en Bruselas, participando en el Comité de las Regiones y manteniendo reuniones de alto nivel con António Costa y Teresa Ribera.

El plano técnico del Gobierno central: Misiones en el Cono Sur

En paralelo a las agendas autonómicas, el gobierno Central, a través de la Dirección General de la Ciudadanía Española en el Exterior y Políticas de Retorno, a través de su titular Elena Bernardo Llorente, desarrolló una agenda en el continente americano orientada a coordinar los programas de asistencia sociosanitaria y evaluar las necesidades de la diáspora.

Entre el 27 de septiembre y el 3 de octubre de 2026, Bernardo mantuvo una gira de trabajo por Argentina y Uruguay con encuentros con las mutualidades de previsión social y los representantes del Consejo de Residentes Españoles (CRE) en Buenos Aires y Montevideo con el propósito de optimizar las líneas de ayudas destinadas a los emigrantes en situación de vulnerabilidad y agilizar las consultas ligadas a los procesos de nacionalidad. Esta misión en el Río de la Plata continuó con otro viaje oficial que la propia directora general llevó a cabo a Perú y Santiago de Chile en agosto de este año, donde supervisó de primera mano el estado de las instituciones de la colectividad española y estrechó la colaboración operativa con las sedes diplomáticas radicadas en territorio chileno.

La irrupción de Javier Milei en la precampaña española

La carambola geopolítica definitiva en esta carrera por el voto de la diáspora se produjo en sentido inverso con la irrupción del presidente de Argentina, Javier Milei. que aterrizó en Madrid el pasado 20 de octubre de 2026 para participar, entre otros, en un desayuno informativo del Nueva Economía Fórum; intervenir en la Universidad Rey Juan Carlos con motivo de un foro de economía austriaca; visitar la Fundación Disenso vinculada a Vox y finalmente mantener una reunión privada con la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

La intervención del mandatario argentino, cargada de duras críticas hacia el Ejecutivo central de Pedro Sánchez, sacudió los cimientos de la precampaña electoral en España. Sin embargo, el movimiento de Milei no es baladí y puede ejercer un efecto espejo sobre el censo de residentes españoles en Argentina. No en vano, el país austral sigue albergando la mayor comunidad de electores CERA del planeta y es una incógnita si podría proyectarse directamente sobre las urnas el próximo 29 de noviembre. Lo veremos muy pronto...