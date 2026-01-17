DIRECTO
Pontevedra-CD Arenteiro (0-0)

Programa Entroido de Ourense 2026

PROGRAMA

Desde el jueves 12 de febrero hasta el miércoles de ceniza el 18 de febrero, Ourense vivirá su Entroido donde la gastronomía, música y tradición se mezclan. Aquí te contamos todas las actividades que se harán y sus horarios.

12 feb
-
18 feb

Detalles del evento

Ourense
12 feb - 18 feb
Desde las 17:00 horas hasta las 03:00 horas
Presencial
Programa Entroido Ourense 2026.
Programa Entroido de Ourense 2026 | La Región

Desde el 12 de febrero hasta el 18 la ciudad de Ourense celebra su Entroido. A lo largo de esa semana, música, gastronomía, cultura y tradición convivirán en la ciudad donde todos podrán disfrutar de los eventos preparados.

Desde los mas pequeños con sesiones de maquillaje hasta los conciertos de King África o Leticia Sabater, todo está ya preparado para que la ciudad disfrute un año más del Entroido.

Aquí te dejamos el programa de este año:

12 de febrero, xoves de Comadres

  • El día arranca desde las 20 horas con la presencia de Charangas por todo el Casco Vello que estarán hasta las 02:00 horas.
  • A las 23:00 horas en Plaza Santa Eufemia habrá un DJ con música de los años 80.
  • En la Plaza Mayor desde las 23:59 horas habrá concierto de Letica Sabater acompañada de Adri, Diego Mirón, Pablo Marques y DJ A Gramola.

13 de febrero, viernes

  • A las 20:30 horas será el saludo del alcalde que le seguirá el concierto de la Orqueta Origen en la Plaza Mayor.
  • Desde las 20 horas hasta las 03:00 horas las charangas estarán recorriendo el Casco Viejo.
  • La Plaza Correxidor acoge desde las 0:30 horas una sesión de DJ.
  • Festicultores Troupe estará en la Plaza Santa Eufemia desde la 01:00 horas

14 de febrero, sábado de Entroido

  • Desde las 17:00 horas en la Plaza Mayor estará la sesión infantil con maquillaje y concierto de Oviravai para que los más jóvenes disfruten del Entroido.
  • A las 19:00 horas el Trío Somoza actúa en la Plaza Santa Eufemia.
  • La Plaza Mayor contará con la música del grupo Los Coleguitas desde las 21:00 horas.
  • La Orquesta Funçao Públika actúa en la Alameda desde las 23:59 horas.
  • DJ A Gramola, Alexis Villi y Eric García en la Plaza Mayor desde las 23:59 horas.
  • DJ en Plaza Santa Eufemia desde las 23:00 horas
  • DJ en Plaza Correxidor desde las 00:30 horas.
  • Desde las 12:00 horas con el vermú hasta las 03:00 horas, las charangas estarán por el Casco Viejo

15 de febrero, domingo

  • Gran desfile de Comparsas y Carrozas arrancando en Curros Enríquez a las 16:30 horas y llegando a Calle Progreso a las 17:30 horas.
  • La Orquesta Kubo estará en la Alameda desde las 18:30 horas.
  • La entrega de los premios del Concurso de Comparsas y Carrozas es a las 20:00 horas en la Alameda.
  • Concierto de King África en la Alameda a las 20:00 horas.
  • Las charangas estarán en el Casco Viejo durante la sesión de vermú.

16 de febrero, lunes de Entroido

  • Desde las 17:00 horas en la Plaza Mayor estará la sesión infantil con maquillaje y concierto de Uxía Lambona para que los más jóvenes disfruten del Entroido.
  • Actuación del grupo Los Coleguitas a las 19:00 horas en la Plaza Santa Eufemia.
  • Actuación del Trío Somoza a las 21:00 horas en la Plaza Santa Eufemia.
  • La Orquesta Mondragón & Javier Gurruchaga en la Plaza Mayor desde las 23:59 horas.
  • Sesión de DJ A Gramola con Groove Amigos, Marcos Gramola y Jennifer Cach en la Alameda desde las 23:59 horas.
  • Sesión de DJ en la Plaza Santa Eufemia desde las 23:00 horas.
  • Sesión de DJ en la Plaza Correxidor desde las 00:30 horas.
  • Desde las 12:00 horas con el vermú hasta las 3:00 horas, las charangas estarán por el Casco Viejo.

17 de febrero, martes de Entroido

  • Desde las 17:00 horas en la Plaza Santa Eufemia estará la sesión infantil con maquillaje, concierto de DJ Tibu y reparto de caramelos.
  • Desgustación gratuita de orejos de Entroido en la Alameda desde las 18:30 horas.
  • Actuación de la Orquesta París de Noia en la Alameda desde las 19:00 horas.
  • Las charangas estarán en el Casco Viejo en la sesión de vermú y a las 17:30 horas.

18 de febrero, miércoles de ceniza

  • Entierro da sardiña a las 20:00 horas desde la Plaza Mayor hasta el Parque San Lázaro por el Paseo.

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats